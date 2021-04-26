26 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
Макс Покровский, группа &quot;Ногу свело!&quot; (2019) | Фото: Степан Третьяков, предоставлено Татьяной Покровской

"Культура вне политики": 9 Мая в Екатеринбурге выступит группа "Ногу свело!"

9 Мая в день празднования Победы в Великой Отечественной войне на концерте "Музыка победы" в Екатеринбурге выступят группы "Найк Борзов" и "Ногу свело!". Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в администрации города.

Концерт состоится на Октябрьской площади с 19:00 до 22:30 вечера и закончится традиционным для Екатеринбурга салютом. Стоимость контракта, заключенного с ООО ЭМГ "Премьер" составляет 2,5 млн руб.

Напомним, что лидер группы "Ногу свело!" Макс Покровский записал видеообращение в поддержку оппозиционера Навального, где заявил о том, что происходящие с блогером вещи уже давно выходят за рамки допустимого. После этого, по словам музыканта, российские города стали отказываться от выступления группы на своих площадках. Так, музыкантам даже пришлось перенести на осень свой тур по Сибири.

"В большинстве городов, так ждущих нас после длительного перерыва, организаторов концертов вызвали в какие-то важные кабинеты и сказали, что концерт "Ногу свело!" состояться не должен. А если состоится, то площадки под тем или иным предлогом закроют. COVID поможет. Мы и наши промоутеры сделали все возможное и невозможное, чтобы сохранить эти даты, но всем понятно, откуда ноги растут. Поэтому самым правильным решением сейчас будет перенести тур. Мы вас бесконечно любим и остаемся с вами. Надеюсь, и вы останетесь с нами", - написал Покровский в Instagram.

В свою очередь в администрации Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с выступлением музыкантов, заявив, что культура находится вне политики.

Напомним, что праздничные мероприятия 9 Мая в Екатеринбурге пройдут в очном формате. Однако, несмотря на то, что оргкомитет одобрил очное празднование Дня Победы, формат мероприятий может быть слегка скорректирован.

Так, например, ранее заявлялось, что в Свердловской области не будет вводиться никаких ограничений на празднование Пасхи. Однако накануне было принято решение оказаться от крестного хода. В то же время, по решению оргкомитета, празднование Дня радио, уже 25 лет проводимое студентами и выпускниками радиотехнического факультета УПИ с 90% вероятностью не состоится. УрФУ также отменил все массовые мероприятия 9 Мая из-за пандемии коронавируса.

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"Культура вне политики": 9 Мая в Екатеринбурге выступит группа "Ногу свело!"

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Теги: Ногу свело, группа, концерт, Екатеринбург, Навальный, 9 Мая



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