В Златоусте СК начал проверку из-за нахождения детей на льдине

В Челябинской области СК проводит проверку по факту нахождения детей на льдине в Златоусте.

Напомним, трое детей шести, 12 и 13 лет из Златоуста решили прогуляться по замерзшей воде. Однако лед треснул, и детей вынесло на 40 метров от берега. Самостоятельно выбраться они не могли. Очевидцы вызвали спасателей, которые доставили детей на сушу.

"По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили накануне в пресс-службе регионального СК.