Определенности по датам нет: в Кремле сообщили о подготовке встречи Путина и Байдена

Владимир Путин и Джо Байден могут встретиться предстоящим летом, но не обязательно это произойдет 15-16 июня. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, определенности по датам пока нет.

"Действительно, определенные предложения были озвучены, даты я подтвердить не могу, тем более, что пока никаких договоренной по датам нет. Речь действительно идет о, скажу в общем, летних месяцах, но дата не определена. Конечно, еще предстоит проанализировать много разных факторов для того, чтобы выйти на какие-то окончательные договоренности", - цитирует РИА Новости Пескова.

Он отметил, что пока нет определенности и по месту проведения переговоров. Ранее несколько стран предлагали себя в качестве площадки для встречи Путина и Байдена, в Белом доме заявляли, что это могла бы быть одна из европейских стран.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена предлагает Кремлю провести встречу 15-16 июня. До этого – 11-13 июня – Байден будет участвовать в саммите НАТО в Брюсселе.