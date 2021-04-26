Пять регионов России близки к победе над коронавирусом - Минздрав

В России прямо сейчас 310 тыс. человек болеют коронавирусом, из них меньше трети – 110 тыс. – находятся в больнице, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, выступая на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

По последним данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в России выявлено более 4,7 млн случаев COVID-19 с начала пандемии.

Мурашко также заявил, что пять регионов России уже близки к победе над коронавирусом, но не стал уточнять названия этих регионов.