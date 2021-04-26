В Челябинске будут судить участников ОПГ за незаконную банковскую деятельность

В Челябинске будут судить участников организованной преступной группы по обвинению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2016-2018 гг. организованная группа осуществляла без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии банковскую деятельность, сопряженную с извлечением дохода в сумме более 10 млн рублей.

"В различных местах на территории Челябинска один из участников организованной группы производил выдачу наличных денежных средств "клиентам" с удержанием денежного вознаграждения в размере не менее 5 % от перечисленной "клиентами" суммы денежных средств, осуществляя кассовое обслуживание", - говорится в сообщении.

Другие участники группы подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение готовы были стать "номинальными" директорами организаций.

Обвиняемые частично признали вину. Уголовное дело направлено в суд.