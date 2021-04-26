26 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона"

На территорию Среднего Урала поступила очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона", которая позволит привить 2 тыс. 265 человек от коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, на данный момент вакцина распределяется по местным медучреждениям.

Напомним, что на прошлой недели в регион также поступило 54 тыс. 900 доз "Спутник V", разработанных научным исследовательским центром им. Н.Ф.Гамалеи. На сегодняшний день уральцы могут привиться в 146 прививочных кабинетах на территории 80 медорганизаций. Помимо этого, действуют и мобильные пункты вакцинации. Среди них и те, что будут открыты в свердловских ТЦ с 23 по 30 апреля.

По данным на 26 апреля, в медучреждениях, подведомственных региональному минздраву, первый компонент вакцины получили 357 тыс. 460 человек. Завершили вакцинацию 221 тыс. 722 свердловчан.

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В Свердловскую область поступила очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона"

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Теги: вакцинация, коронавирус, партия, поставка. вакцина



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