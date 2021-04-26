26 Апреля 2021
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Происшествия Свердловская область
мигалка полиции машина ДПС (2011) | Фото:sova-tv.ru

В ГИБДД рассказали, кто снес пешеходный мост в Екатеринбурге

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, в результате которого произошло обрушение моста в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось вечером 24 апреля: обрушился надземный пешеходный мост в районе 42 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, было установлено, что водитель седельного тягача MAN при перевозке мобильной сортировочной установки не учел габариты груза и допустил наезд на мост. В результате тот сошел с опор и упал на проезжую часть.

Мост, ЕКАД(2021)|Фото: vk.com, Типичный Екатеринбург

Люди в ДТП не пострадали. По данным Госавтоинспекции, водителем грузовика оказался 42-летний житель Татарстана, имеющий стаж вождения в 22 года. Он пояснил, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, двигался по ЕКАД со стороны Тюмени в сторону Московского тракта. После наезда на мост он продолжил движение по ЕКАД и примерно через 4 километра остановился, чтобы поменять колеса. А через 20 минут к нему подъехали инспекторы ДПС, которые сообщили о случившемся.

В отношении водителя составлено сразу пять административных материалов. С места ДТП он был доставлен в отдел полиции, а тягач помещен на специализированную штрафстоянку.

Сейчас в ГИБДД продолжают проверку по факту обрушения моста.

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В ГИБДД рассказали, кто снес пешеходный мост в Екатеринбурге

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Теги: ГИБДД, мост, обрушение, Екатеринбург



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Ранее 24.04.2021 21:35 Мск В Екатеринбурге рухнул пешеходный мост через ЕКАД

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