В ГИБДД рассказали, кто снес пешеходный мост в Екатеринбурге

В Госавтоинспекции рассказали подробности ДТП, в результате которого произошло обрушение моста в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось вечером 24 апреля: обрушился надземный пешеходный мост в районе 42 км Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, было установлено, что водитель седельного тягача MAN при перевозке мобильной сортировочной установки не учел габариты груза и допустил наезд на мост. В результате тот сошел с опор и упал на проезжую часть.

Люди в ДТП не пострадали. По данным Госавтоинспекции, водителем грузовика оказался 42-летний житель Татарстана, имеющий стаж вождения в 22 года. Он пояснил, что перевозил дробильную установку из Асбеста в Казань, двигался по ЕКАД со стороны Тюмени в сторону Московского тракта. После наезда на мост он продолжил движение по ЕКАД и примерно через 4 километра остановился, чтобы поменять колеса. А через 20 минут к нему подъехали инспекторы ДПС, которые сообщили о случившемся.

В отношении водителя составлено сразу пять административных материалов. С места ДТП он был доставлен в отдел полиции, а тягач помещен на специализированную штрафстоянку.

Сейчас в ГИБДД продолжают проверку по факту обрушения моста.