Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным где угодно

Заочное общение президентов России и Украины получило развитие. Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе с Владимиром Путиным в любом месте. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Напомним, накануне послания Путина Федеральному Собранию Зеленский предложил встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Посыл был явно провокационный, чтобы Путин этой встречей признал Россию воюющей стороной. Поэтому он ответил, что обсуждать военный конфликт Зеленскому нужно с ДНР и ЛНР. Но если он хочет обсудить двусторонние отношения, то в Москве его ждут в любое удобное время.

Своим новым заявлением Зеленский сделал вил, что не понял разницы и готов где угодно обсуждать конфликт в Донбассе. В том числе заявиться в Москву. Но этого не будет, как сказал на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, так как содержание встречи должно быть предварительно проработано.

Видимо, Зеленский все еще рассчитывает реанимировать свой имидж миротворца, тем более встречей с Путиным. В конце 2019 года такая встреча в Париже ненадолго добавила ему рейтинга, который к тому времени уже начал заметно падать. Независимые украинские политологи емко описывают тактику Зеленского как второго Порошенко с одним отличием: тому было выгодно говорить о войне, а этому - о мире. Но оба заинтересованы в продолжении военного конфликта.

При этом даже для разговора о Донбассе нельзя ехать в Москву, заявили министр по вопросам "временно оккупированных" территорий Алексей Резников и первый украинский президент Леонид Кравчук. Последний вообще сказал, что Путин хочет, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".