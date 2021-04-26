Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным где угодно

26 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным где угодно

Заочное общение президентов России и Украины получило развитие. Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать урегулирование конфликта в Донбассе с Владимиром Путиным в любом месте. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Напомним, накануне послания Путина Федеральному Собранию Зеленский предложил встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Посыл был явно провокационный, чтобы Путин этой встречей признал Россию воюющей стороной. Поэтому он ответил, что обсуждать военный конфликт Зеленскому нужно с ДНР и ЛНР. Но если он хочет обсудить двусторонние отношения, то в Москве его ждут в любое удобное время.

Своим новым заявлением Зеленский сделал вил, что не понял разницы и готов где угодно обсуждать конфликт в Донбассе. В том числе заявиться в Москву. Но этого не будет, как сказал на днях пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, так как содержание встречи должно быть предварительно проработано.

Видимо, Зеленский все еще рассчитывает реанимировать свой имидж миротворца, тем более встречей с Путиным. В конце 2019 года такая встреча в Париже ненадолго добавила ему рейтинга, который к тому времени уже начал заметно падать. Независимые украинские политологи емко описывают тактику Зеленского как второго Порошенко с одним отличием: тому было выгодно говорить о войне, а этому - о мире. Но оба заинтересованы в продолжении военного конфликта.

При этом даже для разговора о Донбассе нельзя ехать в Москву, заявили министр по вопросам "временно оккупированных" территорий Алексей Резников и первый украинский президент Леонид Кравчук. Последний вообще сказал, что Путин хочет, "чтобы ему кланялись и просили прекратить войну".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным где угодно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Донбасс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети