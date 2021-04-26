Уфимцу, избившего педофила до смерти, смягчили приговор: с 8 лет колонии до 6
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Башкирии смягчила приговор Владимиру Санкину. Мужчина осужден за избиение до смерти подозреваемого в педофилии. Ранее суд приговорил его к восьми годам колонии, после удовлетворения апелляционной жалобы Санкина лишение свободы сокращено до шести лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкортостана.
"Заседание суда апелляционной инстанции проходило в закрытом режиме. Верховный Суд Республики Башкортостан изменил приговор районного суда, частично удовлетворив апелляционные жалобы осужденного и его адвокатов", - отметили в пресс-службе.