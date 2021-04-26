26 Апреля 2021
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Круглый стол по реализации молодежной политики на предприятиях УВЗ (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Молодёжь концерна УВЗ обменялась опытом работы

На Уралвагонзаводе (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) обсудили реализацию молодёжной политики на предприятиях концерна. В круглом столе приняли участие руководители УВЗ и Ростеха, представители 9 молодёжных организаций предприятий холдинга, сообщает пресс-служба Уралвагонзавода.

Уралвагонзавод был выбран площадкой для круглого стола не случайно: здесь в эти дни проходит XVI Всероссийская научно-практическая конференция молодых специалистов, которая традиционно собирает порядка 100 участников из разных городов присутствия УВЗ. Помимо этого, молодёжная организация Уралвагонзавода является крупнейшей не только в концерне, но и одной из самых многочисленных в России: сегодня в её рядах состоит 8 тыс. 775 молодых работников в возрасте до 35 лет, что составляет почти 30% от коллектива.

По словам генерального директора по персоналу УВЗ Евгения Петрова, руководство концерна уделяет большое внимание реализации молодёжной политики на предприятиях, активному вовлечению молодых специалистов в профессиональную деятельность и развитию наставничества. Рассматривается вопрос о создании общекорпоративного совета по работе с молодёжью как площадки для реализации социально значимых инициатив.

С докладом "Как управлять людьми в кедах" выступила руководитель направления развития ИТР, рабочих и молодёжи академии Ростех Евгения Сурова. Она рассказала, что сегодня на предприятиях Ростеха работает более 500 тыс. человек, из которых 30% составляют молодые сотрудники. В корпорации уделяется большое внимание работе с молодёжью и развитию кадрового потенциала.

Кроме этого, другие представители предприятий концерна поделились опытом работы с молодыми специалистами в самых различных сферах.

Круглый стол по реализации молодежной политики на предприятиях УВЗ(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Молодёжь концерна УВЗ обменялась опытом работы

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Теги: Уралвагонзавод, УВЗ, молодёжь, работа



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