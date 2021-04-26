26 Апреля 2021
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Армия и ВПК В России За рубежом
Путин и Шойгу на учениях Кавказ-2020. (2020) | Фото: kremlin.ru

Россия вошла в топ-5 стран с самыми большими военными расходами

Россия вошла в пятерку мировых лидеров по расходам на оборону, опередив в 2020 году Великобританию.

В целом военные расходы в мире в прошлом году составили почти $2 трлн. Но первую пятерку стран с самыми высокими военными расходами приходится 62% всех мировых военных расходов, передает "Коммерсант" со ссылкой на Стокгольмский международный институт исследований проблем мира.

Организация отмечает, что не все страны наращивали оборонные бюджеты. Так, Чили и Южная Корея перераспределили значительное количество средств на борьбу с коронавирусом.

США по-прежнему лидируют в рейтинге стран с самыми большими военными расходами - $778 млрд. Америка по этому показателю почти троекратно превосходит ближайшего преследователя – Китай ($252 млрд). Китай же, в свою очередь, тратит на оборону в три с половиной раза больше, чем Индия ($72,9). И только с отставанием в $10 млрд от Индии располагается Россия ($61,7 млрд). Замыкает пятерку Великобритания, от которой Россия не так уж далеко и ушла ($59,2 млрд).

Военные расходы России растут второй год подряд. В прошлом году траты страны на вооружение увеличились на 2,5%. Несмотря на это фактические военные расходы России в 2020 году были на 6,6% ниже первоначально запланированных, что стало более низким показателем, чем в предыдущие годы.

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Россия вошла в топ-5 стран с самыми большими военными расходами

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Теги: военные расходы, оборона, рейтинг



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