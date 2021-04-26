Статус городов-героев никак не закреплен. Пробел могут закрыть

Статус города-героя, который в России имеют девять городов, никак не закреплен в федеральном законодательстве. На это обратили внимание депутата Госдумы от Крыма Константина Бахарева ветераны города-героя Керчи.

Ветераны считают, что эту несправедливость следует устранить, ведь существует правовой статус городов, удостоенных звания "Город воинской славы".

Бахарев отмечает, что звание города-героя не дает никаких преимуществ, но это неправильно. Города имеют право получать дополнительное финансирование с целью сохранения и развития военно-исторического наследия, памятных мест и т.п. В том числе это послужило бы толчком к правильному воспитанию подрастающего поколения.

Он сообщил, что вместе с депутатом от Севастополя Дмитрием Беликом они разработали проект федерального закона "О почетном звании Российской Федерации "Город-герой". Для Крыма это особенно важно, так как на полуострове находятся сразу два города-героя.

Впервые звание "Город-герой" было употреблено 1 мая 1945 года в Приказе №20 Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина о праздничном салюте в двадцать артиллерийских залпов в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе и столицах союзных республик. Хотя формально никакого статуса или звания городам не присваивалось.

21 июня 1961 года, накануне 20-й годовщины начала Великой Отечественной войны городом-героем был назван Киев в Указе Президиума Верховного Совета СССР.

Накануне 25-летия Великой Победы Указом Президиума Верховного Совета СССР было утверждено Положение о почетном звании "Город-герой". И семью указами это звание было присвоено Волгограду, Киеву, Ленинграду, Москве, Одессе и Севастополю, а Бресту было присвоено звание "Крепость-герой". В 1973 году список городов-героев пополнился Керчью и Новороссийском, в 1974 году - Минском, в 1976 году - Тулой, в 1985 году - Мурманском и Смоленском. Таким образом, всего этого звания были удостоены двенадцать советских городов и крепость-герой Брест. Советский Союз был единственной страной в мире, где принято такое отличие, как город-герой. Девять из них входят в состав России.

Разработанный законопроект в Госдуму еще не внесен. Авторы надеются, что его примут до конца текущего года.