Надаль опередил Медведева в рейтинге АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сместил со второго места рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянина Даниила Медведева.

В минувшее воскресенье именитый испанец выиграл турнир в Барселоне, в финале в трёх сетах переиграв грека Стефаноса Циципаса. 34-летний Надаль вернул себе второе место рейтинга (9810 очков). 25-летний Медведев опустился на третью строчку (9700). Напомним, что в середине апреля россиянин сдал положительный тест на коронавирус и пока не участвовал в соревнованиях.

Иных изменений в топ-10 рейтинга не произошло. На первом месте по-прежнему серб Новак Джокович (11963), ещё один представитель России, Андрей Рублёв, находится на 7-й позиции (6000). 23-е место сохранил Карен Хачанов (2280), Аслан Карацев поднялся на одну строчку и теперь 27-й (2087).