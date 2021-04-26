26 Апреля 2021
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Спорт
Даниил Медведев, Рафаэль Надаль, US Open-2019 (2019) | Фото: instagram.com/medwed33

Надаль опередил Медведева в рейтинге АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сместил со второго места рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) россиянина Даниила Медведева.

В минувшее воскресенье именитый испанец выиграл турнир в Барселоне, в финале в трёх сетах переиграв грека Стефаноса Циципаса. 34-летний Надаль вернул себе второе место рейтинга (9810 очков). 25-летний Медведев опустился на третью строчку (9700). Напомним, что в середине апреля россиянин сдал положительный тест на коронавирус и пока не участвовал в соревнованиях.

Иных изменений в топ-10 рейтинга не произошло. На первом месте по-прежнему серб Новак Джокович (11963), ещё один представитель России, Андрей Рублёв, находится на 7-й позиции (6000). 23-е место сохранил Карен Хачанов (2280), Аслан Карацев поднялся на одну строчку и теперь 27-й (2087).

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Надаль опередил Медведева в рейтинге АТР

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Теги: теннис, рейтинг ATP, Рафаэль Надаль, Даниил Медведев



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