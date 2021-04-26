26 Апреля 2021
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Политика В России Москва
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В суде опровергли информацию о приостановке работы ФБК* и "Штабов Навального" по ходатайству прокуратуры

В Мосгорсуде опровергли информацию о том, что работа ФБК* (*ФБК, Фонд борьбы с коррупцией – внесен в ресстр Минюста НКО-иноагентов) и "Штабов Навального" приостановлена по ходатайству прокуратуры. По данным ТАСС, судья пока не принимала такого решения.

Сегодня в Мосгорсуде началось предварительное рассмотрение иска прокуратуры о признании ФБК* , а также "Штабов Навального" и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) экстремистскими организациями. Еще одно такое же заседание состоится 29 апреля, по его итогам либо будет назначена дата рассмотрения иска прокуратуры по существу, либо его вернут в надзорное ведомство для устранения нарушений.

Напомним, дело будет слушаться в закрытом режиме, потому что прокуратура присвоила материалам по делу статус "секретно".

Надзорное ведомство считает, что "названные структуры ведут экстремистскую деятельность, дестабилизируют общественно-политическую обстановку в стране, в том числе путем призывов к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам, путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, что в целом ряде случаев подтверждается вступившими в законную силу судебными актами".

Прокуратура считает, что действия ФБК* и других организаций координируются "по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России".

"Как указывалось ранее, фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, смены власти и реализации сценария "цветной революции", - заявили в прокуратуре.

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В суде опровергли информацию о приостановке работы ФБК* и "Штабов Навального" по ходатайству прокуратуры

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Теги: суд, иск, фбк, экстремизм



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