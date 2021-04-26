Экс-биатлонист Шипулин подал документы на праймериз "ЕР" в Госдуму

Депутат Госдумы от Свердловской области и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы на праймериз "Единой России" в Госдуму РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии.

На предварительное голосование бывший биатлонист заявился по Серовскому одномандатному округу.

Напомним, что на праймериз "Единой России" подал документы еще один уральский спортсмен - автогонщик Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар-2017" и серебряный призер ралли "Дакар-2020" в классе Т3. Он выступил в роли кандидата для выдвижения в заксобрание Свердловской области. В целях спортсмена, в том числе, построить в регионе мотошколу.