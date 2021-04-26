26 Апреля 2021
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Политика Свердловская область
Антон Шипулин (2021) | Фото: &quot;Единая Россия&quot; по Свердловской обалсти

Экс-биатлонист Шипулин подал документы на праймериз "ЕР" в Госдуму

Депутат Госдумы от Свердловской области и олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы на праймериз "Единой России" в Госдуму РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении партии.

На предварительное голосование бывший биатлонист заявился по Серовскому одномандатному округу.

Антон Шипулин(2021)|Фото: "Единая Россия" по Свердловской обалсти

Напомним, что на праймериз "Единой России" подал документы еще один уральский спортсмен - автогонщик Сергей Карякин, победитель ралли "Дакар-2017" и серебряный призер ралли "Дакар-2020" в классе Т3. Он выступил в роли кандидата для выдвижения в заксобрание Свердловской области. В целях спортсмена, в том числе, построить в регионе мотошколу.

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Экс-биатлонист Шипулин подал документы на праймериз "ЕР" в Госдуму

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Теги: Шипулин, праймериз, Госдума



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