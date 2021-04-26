26 Апреля 2021
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Политика Сибирский ФО В России
Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг. (2021) | Фото: пресс-служба АО Тываэнергосбыт

Врио главы Тывы Владислав Ховалыг отправил региональное правительство в отставку

Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг отправил правительство региона в отставку.

"По итогам отраслевых совещаний, индивидуальных собеседований с членами правительства, встреч с земляками, представителями общественности, посещения объектов я сделал вывод о необходимости изменений в работе правительства. Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства. Указ подписан и датирован сегодняшним днем. При этом, члены Правительства пока продолжают исполнять свои обязанности. Ведь жизнь в республике продолжается, и она требует непрерывного управления", - заявил врио главы региона.

"Это решение взвешенное и выверенное! Оно продиктовано самой жизнью и не является политическим решением, которое нужно драматизировать. Для меня это шаг, который позволит мобилизовать команду на эффективное выполнение стоящих перед нами задач. И это гораздо важнее любой политической конъюнктуры, а тем более краткосрочных политических дивидендов", - заявил Ховалыг.

Напомним, 7 апреля стало известно, что в отставку по собственному желанию подал глава Тывы Шолбан Кара-оол, Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы республики Ховалыга. До этого Ховалыг в 2008-2018 гг. занимал пост мэра столицы республики – города Кызыл, с 2018 года возглавлял АО "Тываэнергосбыт".

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Врио главы Тывы Владислав Ховалыг отправил региональное правительство в отставку

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Теги: врио, владислав ховалыг, тыва, отставка правительства



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