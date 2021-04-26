В Тюменской области огонь за сутки уничтожил свыше шести тысяч гектаров территории

В Тюменской области сохраняется неблагоприятная пожароопасная обстановка: только за минувшие сутки в регионе возникло 70 природных и ландшафтных пожаров. Об этом журналистам сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, передает корреспондент Накануне.RU.

Огонь уничтожил более 6000 га территории области. За прошедшие сутки зарегистрировано 56 ландшафтных и 14 лесных пожаров. В настоящий момент продолжают действовать пять пожаров в лесах. Их площадь превышает 200 га. На ликвидацию пожаров были брошены силы более 200 человек лесопожарных формирований.

"25 апреля в Тюмени в районе транспортной развязки Велижанского тракта подразделения тюменского гарнизона ликвидировали сильнейший ландшафтный пожар. Площадь возгорания превысила 80 га. Из-за густого задымления, движение в сторону Нижней Тавды было закрыто. Возникли значительные транспортные заторы. Населенные пункты и дачные общества были спасены от пожаров только благодаря самоотверженным действиям пожарных расчетов", - прокомментировал Андрей Михнович.

Напомним, в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках. На сегодняшний день к ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности привлечены 26 человек.