В Тюменской области огонь за сутки уничтожил свыше шести тысяч гектаров территории

26 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Тюменская область Уральский ФО
пожар, лесной пожар, огонь, пожарные (2016) | Фото: ГУ МЧС по СО

В Тюменской области огонь за сутки уничтожил свыше шести тысяч гектаров территории

В Тюменской области сохраняется неблагоприятная пожароопасная обстановка: только за минувшие сутки в регионе возникло 70 природных и ландшафтных пожаров. Об этом журналистам сообщил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Михнович, передает корреспондент Накануне.RU.

Огонь уничтожил более 6000 га территории области. За прошедшие сутки зарегистрировано 56 ландшафтных и 14 лесных пожаров. В настоящий момент продолжают действовать пять пожаров в лесах. Их площадь превышает 200 га. На ликвидацию пожаров были брошены силы более 200 человек лесопожарных формирований.

"25 апреля в Тюмени в районе транспортной развязки Велижанского тракта подразделения тюменского гарнизона ликвидировали сильнейший ландшафтный пожар. Площадь возгорания превысила 80 га. Из-за густого задымления, движение в сторону Нижней Тавды было закрыто. Возникли значительные транспортные заторы. Населенные пункты и дачные общества были спасены от пожаров только благодаря самоотверженным действиям пожарных расчетов", - прокомментировал Андрей Михнович.

Напомним, в регионе с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках. На сегодняшний день к ответственности за нарушение правил противопожарной безопасности привлечены 26 человек.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюменской области огонь за сутки уничтожил свыше шести тысяч гектаров территории

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лесные пожары, ландшафтные пожары, Андрей Михнович, природные пожары, противопожарный режим



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2021 20:46 Мск В Тюмени действует пять лесных пожаров и горит сухая трава в полях

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети