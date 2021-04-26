В Челябинской области детсады и поликлиники будут работать с 4 по 7 мая

В Челябинской области детские сады и учреждения здравоохранения продолжат работу в нерабочие дни между майскими праздниками. Поручения по организации деятельности государственных учреждений дал губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, с 4 по 7 мая включительно не будут работать образовательные учреждения – школы, вузы, ссузы. Детские сады продолжат работу.

Также будут работать учреждения здравоохранения, экстренные службы, коммунальные и дорожные службы. Будет обеспечена работа органов государственной власти и местного самоуправления численностью до 25% от штата. Кроме того, губернатор поручил определить режим работы МФЦ области совместно с федеральными структурами.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно.