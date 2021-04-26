Мишустин отправил в отставку бессменного главу Роспечати Сеславинского

Михаил Мишустин отправил в отставку Михаила Сеславинского, руководившего Роспечатью с момента ее образования в 2004 году. В ноябре прошлого года президент России подписал указ о ликвидации Роспечати и Россвязи с передачей их функций Минцифры.

Сеславинский работал в правительстве с конца 90-х – тогда он возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовещанию.

Затем в Роспечати занимался господдержкой крупных газет, журналов и других СМИ.

В прошлом году перед упразднением ведомство помогало разрабатывать меры поддержки медиаотрасли в условиях кризиса.

Сеславинского наградили медалью Петра Столыпина за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.

"Личные и деловые качества Михаила Вадимовича в сочетании с доскональным знанием отрасли все эти годы обеспечивали ее стабильное и устойчивое развитие", - заявил Мишустин, отправляя чиновника в отставку.

Сам Сеславинский еще в 2019 году отмечал, что время печатной прессы уходит: в среднем россияне тратят лишь 14 минут в день на чтение газет, а чтению журналов посвящают и того меньше – всего 8 минут (а спустя всего два года и эти цифры сократились). Между тем, на пребывание в соцсетях средний россиянин тратит 2,5 часа в день, интернет по потребляемому свободному времени начинает догонять телевидение и уже превзошел его по доходам от рекламы.