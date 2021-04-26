На Среднем Урале стартовало голосование за объекты благоустройства на 2022 год

26 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
нижневартовск, озеленение, лопата, саженцы, благоустройство (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На Среднем Урале стартовало голосование за объекты благоустройства на 2022 год

Сегодня в Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства общественных территорий, которые будут реализованы в 2022 г. в рамках проекта "Жилье и городская среда". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики, только до 11 утра с выбором успело определиться свыше 10 тыс. свердловчан. Всего в опросе участвует 110 проектов, за каждый из которых можно проголосовать до 30 мая включительно.

Голосование проходит на сайте платформы 66.gorodsreda.ru. Чтобы отдать свой голос необходимо зарегистрироваться через "Госуслуги" или указать свой номер телефона. Помимо этого, специально для помощи жителям были обучены волонтеры, которые помогут проголосовать прямо в ТЦ и других общественных местах свердловских городов.

Екатеринбург: будние дни с 15.00 до 18.00 в ТРЦ "Гринвич", "Пассаж", "Кит", на станции метро "Площадь 1905 года", а также на перекрестке улиц Счастливая и Лучистая. В выходные с 11.00 до 15.00 и будние с 15.00 до 18.00 в ТРЦ "Академический" и в парке "Солнечный",

Нижний Тагил: МФЦ по ул. Космонавтов, 45, в ТЦ "DEPO", "Коммерсант", "Мегамарт" и "Реал".

Каменск-Уральский: в Радиотехническом техникуме и ГБПОУ "СОМК" по ул. Попова,10.

Первоуральск: в МФЦ по ул. Ватутина, 31, театре "Вариант", кинотеатре "Восход", в здании МУП "Водоканал" по ул. Гагарина, 41, торговых центрах "Марс", "Меридиан", комплексе физкультуры и спорта "Старт" и ряде других площадок.

Всего более 1 тыс. 150 добровольцев будут помогать уральцам на 200 "волонтерских" точках в местах с самой большой проходимостью горожан.

"В Свердловской области за последние три года проделана огромная работа по улучшению городской среды. Благоустроено 83 парка, 46 скверов, полсотни улиц, 36 площадей, 470 дворов, 21 набережная. Принципиально важно – и это один из наших приоритетов, – что проекты реализованы и в крупных, и в совсем небольших населенных пунктах, жители которых получили современную инфраструктуру для отдыха и досуга. При этом свердловчане с большим интересом участвуют в выборе и обсуждении проектов. Поэтому создание новых инструментов обратной связи по развитию городской среды является чрезвычайно актуальным»" – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что 800 тыс. свердловчан уже отобрали 55 общественных территорий для благоустройства в 2022 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Количество голосовавших оказалось в два раза больше, чем на начальном этапе. Проекты-победители будут включены в перечень нацпроекта "Жилье и городская среда" и реализованы в 2022 г. Накануне.RU узнало о том, какие площадки жители назвали приоритетными, о плюсах нацпроекта для региона и что свердловским властям уже удалось реализовать ранее.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале стартовало голосование за объекты благоустройства на 2022 год

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: объекты благоустройства, волонтеры, голосование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети