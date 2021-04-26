На Среднем Урале стартовало голосование за объекты благоустройства на 2022 год

Сегодня в Свердловской области стартовало голосование за объекты благоустройства общественных территорий, которые будут реализованы в 2022 г. в рамках проекта "Жилье и городская среда". Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики, только до 11 утра с выбором успело определиться свыше 10 тыс. свердловчан. Всего в опросе участвует 110 проектов, за каждый из которых можно проголосовать до 30 мая включительно.

Голосование проходит на сайте платформы 66.gorodsreda.ru. Чтобы отдать свой голос необходимо зарегистрироваться через "Госуслуги" или указать свой номер телефона. Помимо этого, специально для помощи жителям были обучены волонтеры, которые помогут проголосовать прямо в ТЦ и других общественных местах свердловских городов.

Екатеринбург: будние дни с 15.00 до 18.00 в ТРЦ "Гринвич", "Пассаж", "Кит", на станции метро "Площадь 1905 года", а также на перекрестке улиц Счастливая и Лучистая. В выходные с 11.00 до 15.00 и будние с 15.00 до 18.00 в ТРЦ "Академический" и в парке "Солнечный",

Нижний Тагил: МФЦ по ул. Космонавтов, 45, в ТЦ "DEPO", "Коммерсант", "Мегамарт" и "Реал".

Каменск-Уральский: в Радиотехническом техникуме и ГБПОУ "СОМК" по ул. Попова,10.

Первоуральск: в МФЦ по ул. Ватутина, 31, театре "Вариант", кинотеатре "Восход", в здании МУП "Водоканал" по ул. Гагарина, 41, торговых центрах "Марс", "Меридиан", комплексе физкультуры и спорта "Старт" и ряде других площадок.

Всего более 1 тыс. 150 добровольцев будут помогать уральцам на 200 "волонтерских" точках в местах с самой большой проходимостью горожан.

"В Свердловской области за последние три года проделана огромная работа по улучшению городской среды. Благоустроено 83 парка, 46 скверов, полсотни улиц, 36 площадей, 470 дворов, 21 набережная. Принципиально важно – и это один из наших приоритетов, – что проекты реализованы и в крупных, и в совсем небольших населенных пунктах, жители которых получили современную инфраструктуру для отдыха и досуга. При этом свердловчане с большим интересом участвуют в выборе и обсуждении проектов. Поэтому создание новых инструментов обратной связи по развитию городской среды является чрезвычайно актуальным»" – подчеркнул губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что 800 тыс. свердловчан уже отобрали 55 общественных территорий для благоустройства в 2022 г. в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Количество голосовавших оказалось в два раза больше, чем на начальном этапе. Проекты-победители будут включены в перечень нацпроекта "Жилье и городская среда" и реализованы в 2022 г. Накануне.RU узнало о том, какие площадки жители назвали приоритетными, о плюсах нацпроекта для региона и что свердловским властям уже удалось реализовать ранее.