В Тюмени около сотни человек эвакуировали сегодня из здания областной психоневрологической клинической больницы

В Тюмени около сотни человек эвакуировали сегодня из здания областной психоневрологической клинической больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Само здание оцеплено. В Росгвардии сообщают, что сотрудники вневедомственной охраны выполняют задачи по обеспечению общественного порядка, а также оказали содействие в эвакуации граждан.

Причиной эвакуации стало сообщение о минировании медучреждения. Это уже не первый подобный инцидент не только в Тюмени, но и в других городах России.

Злоумышленники сообщают о якобы готовящихся терактах на территории торгово-развлекательных центров, образовательных учреждений и учреждений государственной власти. Информация всякий раз оказывалась ложной.

