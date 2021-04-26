26 Апреля 2021
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башар асад, сирия, мост, лп (2021) | Фото: РИА ФАН

Три взрыва за выходные: сирийская армия несет потери в результате атак ИГ

В районе города Эс-Сухне в сирийской пустыне в минувшие выходные произошло несколько взрывов. Как сообщают местные источники, сработали СВУ, установленные боевиками «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ).

Известно, что на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор произошло три взрыва, в результате чего был уничтожен грузовой автомобиль сирийской армии (САА). Некоторые солдаты, находившиеся на борту, погибли, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Также известно, что в указанном районе сработало еще одно СВУ. При разминировании установленной террористами бомбы подорвался отряд саперов САА.

Еще одной целью стал автомобиль, в котором ехали сирийские военные. В результате взрыва транспортное средство было полностью уничтожено, есть убитые и раненые. Точное количество жертв не сообщается.

В последнее время ситуация в восточной части арабского государства серьезно обострилась. Боевики не только минируют дороги, по которым передвигаются военные, но и нападают на опорные пункты сирийской армии, а также местных жителей. По мнению некоторых экспертов, сложившаяся ситуация связана с появившимися в СМИ неподтвержденными сообщениями об уходе «ЧВК Вагнера» из восточной части Сирии. Местные жители рассчитывают на возвращение россиян, которые способны дать отпор вооруженным бандформированиям и уже не раз это доказывали.

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Три взрыва за выходные: сирийская армия несет потери в результате атак ИГ

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Теги: сирийская армия, сирия иг, сву, боевики, хомс и дейр эз-зор, xdr вагнера



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