Три взрыва за выходные: сирийская армия несет потери в результате атак ИГ

В районе города Эс-Сухне в сирийской пустыне в минувшие выходные произошло несколько взрывов. Как сообщают местные источники, сработали СВУ, установленные боевиками «Исламского государства» (ИГ – организация запрещена в РФ).

Известно, что на границе провинций Хомс и Дейр эз-Зор произошло три взрыва, в результате чего был уничтожен грузовой автомобиль сирийской армии (САА). Некоторые солдаты, находившиеся на борту, погибли, остальные получили ранения разной степени тяжести.

Также известно, что в указанном районе сработало еще одно СВУ. При разминировании установленной террористами бомбы подорвался отряд саперов САА.

Еще одной целью стал автомобиль, в котором ехали сирийские военные. В результате взрыва транспортное средство было полностью уничтожено, есть убитые и раненые. Точное количество жертв не сообщается.

В последнее время ситуация в восточной части арабского государства серьезно обострилась. Боевики не только минируют дороги, по которым передвигаются военные, но и нападают на опорные пункты сирийской армии, а также местных жителей. По мнению некоторых экспертов, сложившаяся ситуация связана с появившимися в СМИ неподтвержденными сообщениями об уходе «ЧВК Вагнера» из восточной части Сирии. Местные жители рассчитывают на возвращение россиян, которые способны дать отпор вооруженным бандформированиям и уже не раз это доказывали.