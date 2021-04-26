СМИ: Правительство может ввести временное ограничение на экспорт бензина

Правительство России уже в ближайшее время может ввести временное ограничение на экспорт бензина, передает "Коммерсант". 21 апреля тема обсуждалась на совещании у вице-премьера Александра Новака, тогда Минэнерго поручили подготовить акты, которые установят ограничение на экспорт "отдельных видов нефтепродуктов". Предполагается включить бензин в список важных для внутреннего рынка товаров.

Ранее Новак не исключил, что правительство может ввести ограничение экспорта бензина, цены на который в последнее время значительно растут на внутреннем рынке, в том числе и розничном (хотя в Минэнерго периодически пытаются это отрицать).