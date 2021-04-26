В Челябинской области наши тело мужчины, пропавшего во время сплава по реке Ай

В Челябинской области завершен поиск байдарочника, пропавшего 18 апреля во время сплава по реке Ай.

Напомним, инцидент произошел днем 18 апреля. Во время сплава перевернулась байдарка с двумя мужчинами. Один из них смог выбраться на берег, второй – нет.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, 23 апреля тело мужчины было обнаружено в 300 метрах ниже по течению от моста у поселка Веселовка. Тело погибшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.