Андрей Фурсов: Отказ от присвоения аэропорту Тобольска имени Ермака - это мина под Россию

Отказ назвать аэропорт в Тобольске в честь Ермака означает намного больше, чем это кажется на первый взгляд. Об этом рассказал историк Андрей Фурсов.

Он оставил в стороне вопрос, нужно ли называть аэропорты чьим-то именем. Главное, что Ермак символизирует начало освоения Сибири. Но местная организация "Наследие", позиционирующая себя как представителя сибирских татар, выступила против: мол, Ермак захватчик. И местные власти пошли на поводу у "крикливого меньшинства", вычеркнув Ермака из списка.

По мнению историка, ситуация выходит далеко за рамки проблемы Ермака и Тобольска.

"Мы имеем дело в очень опасным прецедентом, который закладывает мину под Россию. Следующий ход, и он непременно будет сделан, такой: раз Ермак завоеватель, то Сибирь не принадлежит русским. "Наезд" на Ермака - это идеологический ход в этом направлении, проба сил. Прогнутся власти - можно давить дальше. А дальше будет следующее. Если Ермак и Строганов завоеватели, то главные оккупанты - это те, кто их послал. Это Иван Грозный, за ним придет очередь Василия III, а за ним Ивана III, при которых территория Московского княжества, а затем и Русского царства, многократно выросла. Кампания против Ермака - это кампания пересмотра исторического развития России и роли и оценки его государствообразующего народа - русских", - подчеркивает Фурсов.

Он отметил, что позиция местных властей удивляет.

"Понятно, что чиновники - народ трусоватый. Но аргументация какая: не надо обижать татар. Значит, 16% татар обижать нельзя, а 76% русских - можно? Эта позиция напоминает порочно-трусливую позицию европейских властей, которые в христианских странах запрещают рождественские елки и кресты на стенах в школах, чтобы не обидеть мусульманское меньшинство. Вот с таких "мелочей" и начинается гибель культур и государств. У думаю, что нормальный мусульманин никогда не оскорбится крестиком на шее христианина. В сухом остатке имя Ермака для аэропорта – вопрос территориальной целостности и безопасности России. Нельзя позволить крысам подгрызать основания несущих конструкций государства Российского", - заключил Фурсов.

Ранее публицист Егор Холмогоров написал, что если аэропорт не назовут именем Ермака, это будет означать, что реальной властью в России являются американцы.

О том, как имя Ермака в свете присвоения его аэропорту Тобольска стало поводом для споров, читайте в нашем материале.