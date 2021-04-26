Депутаты Госдумы попросили Собянина присвоить имя Лужкова одной из московских улиц

Более 30 депутатов Госдумы (все фракции, за исключением ЛДПР) подписали ходатайство о присвоении одной из улиц или площадей в Москве имени Юрия Лужкова. Документ направлен мэру столицы Сергею Собянину.

"Документ подписали главы трех думских фракций, четыре вице-спикера, а также другие не менее уважаемые коллеги, в т.ч. многие депутаты от Москвы и ряд председателей комитетов, включая меня", - написал в своем Telegram-канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.

Парламентарии считают, что при всей неоднозначности фигуры Лужкова, "для Москвы и москвичей он сделал очень много, особенно в "лихие 90-е". Также депутаты обращают внимание на то, что в сентябре этого года Лужкову исполнилось бы 85 лет.

Само собой, это решение не должно создать никаких проблем москвичам, поэтому речь следует вести о каком-то безымянном месте, где нет домов и учреждений. И конечно, необходимо заручиться поддержкой самих жителей этого района", - добавляет Хинштейн.

Юрий Лужков скончался в Мюнхене 10 декабря 2019 года. Он стал вторым мэром Москвы в июне 1992 ода и занимал эту должность 18 лет.