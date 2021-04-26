Глава полиции Омска задержан по подозрению в получении взятки - ФСБ

В Омске по подозрению в получении взятки задержан начальник городского управления МВД Евгений Быков. Причем произошло это еще в субботу, тогда же один из районных судов удовлетворил ходатайство следователей о заключении полицейского под стражу до 24 июня в качестве меры пресечения.

Быкова подозревают во взятке в размере 3,5 млн руб., передает РИА Новости. Операцию по задержанию проводили сотрудники УФСБ России по Омской области.

Издание KVnews с пометкой "неофициальная информация" сообщало, что Быкова подозревают в получении взятки в размере 300 тыс. руб., предположительно, от владельца "массажных" салонов, где предоставляли услуги интимного характера.