УрФУ отменил массовые мероприятия, запланированные на 9 Мая

Уральский Федеральный университет принял решение об отмене массовых мероприятий, запланированных на 9 Мая. Это также касается парадного шествия курсантов военно-учебного центра, заявили в пресс-службе вуза.

Напомним, что к 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в УрФУ должны были пройти митинг с участием ветеранов и парадное шествие курсантов ВУЦ УрФУ (9 мая, университетская площадь), выставка ретротехники, а также возложение венков к памятникам.

Последнее мероприятие должно было пройти в несколько этапов: 6 мая – на Куйбышева, 48, 7 мая – к памятнику Николаю Кузнецову, 8 мая – к памятнику Георгию Жукову и 9 мая – на Мира, 19.

Напомним, что из-за сложной эпидемиологической ситуации на Среднем Урале и в Екатеринбурге, также был отменен крестный ход в Пасху. При этом праздничные службы 1 и 2 мая пройдут по расписанию во всех храмах Екатеринбургской епархии.