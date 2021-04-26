В Тюменской области 170 миллионов потратят на поддержку ветеранов

59 тыс. жителей Тюменской области получат единовременную выплату ко Дню Победы в Великой Отечественной войне в 2021 г. Большая часть ветеранов выплату уже получили, сообщили в департаменте социального развития региона. На указанные цели регион выделил более 170 млн руб., сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Единовременная выплата в 10 тыс. руб. предоставляется проживающим в Тюменской области участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и Японией. Единовременная выплата в 5 тыс. руб. предоставляется труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно, лицам из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.

Тюменцы, родившиеся до 9 мая 1945 г. включительно, получат по 2 тыс. руб. Это самая многочисленная категория – более 40 тыс. человек. Самим гражданам за получением выплат куда-либо обращаться не надо, начисление осуществляется автоматически, выплата производится в течение апреля-начала мая 2021 г.