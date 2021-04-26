В российских городах начали задерживать участников митингов 21 апреля

В минувшие выходные во многих российских городах силовики задерживали, а суды отправляли под административный арест или приговаривали к штрафу участников несогласованных акций протеста, прошедших в более чем сотне городов России 21 апреля.

По данным "ОВД-Инфо", такие "поздние" визиты к участникам митингов прошли даже в тех городах, где непосредственно в день акции задержаний почти не было, например, в Москве.

"Не успели многие порадоваться, что в Москве в прошлый раз протестный митинг прошел мирно и без эксцессов, как начались задержания его участников на основании оперативной видеосъемки. Московская оттепель оказалась банальной двухходовкой, в которой о неотвратимости наказания за попытки мирно собираться и протестовать речь идет во второй серии", - пишет в Facebook политолог Константин Калачев.

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