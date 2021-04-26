Вместо КПРФ: Прилепин займётся воссозданием Союза на платформе евразийства

Писатель Захар Прилепин, которого совсем недавно ждали на съезде КПРФ, примет участие в создании новой общественной инициативы. 27 апреля в Москве состоится учредительная конференция "Новой Евразии", одним из организаторов которой, наряду с движением "Новые скифы" и Евразийским центром Льва Гумилёва, является движение Прилепина. Интересно, что "Справедливая Россия", с которой "За правду" вступило в коалицию, в числе организаторов не называется.

Ожидается, что в конференции примут участие: сам литератор, директор Центра Гумилева Павел Зарифуллин, белорусский эксперт и политолог Алексей Дзермант, телеведущий Олег Шишкин, лидер Курултая алтайского народа Бронтой Бедюров, а также музыканты, художники, писатели, режиссёры, общественные и политические деятели из разных регионов России и стран Евразии.

"После утраты Советского Союза евразийство остаётся единственной живой и активной доктриной, утверждающей ценность и привлекательность идеи Союза стран и народов. Только евразийство и евразийский политический проект способны восстановить наш Союз в новой форме и дать народам России и Евразии достойное грядущее", - отмечают в "Гумилёв-центре".

Цель конференции - "консолидация сил в целях восстановления Союза в новой форме". Организаторы сообщают даже о существовании "Операционного центра по возрождению Союза". Эта структура и должна будет провозгласить создание "Новой Евразии".