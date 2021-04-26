ЕС летом откроет границы для вакцинированных

Летом ЕС разрешит въезд тем, кто ввел себе одну из вакцин, утвержденных Европейским медицинским агентством (EMA). Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает New York Times.

"Очевидно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто привит вакцинами, одобренными EMA", - сказала она.

В частности, речь шла о путешествиях между ЕС и США. В ЕС одобрены к экстренному применению все три вакцины, которые колют в США: Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson.

Конкретной даты фон дер Ляйен на назвала. По ее словам, это будет зависеть от эпидемической ситуации в ЕС и США. При этом в США после прививок официально умерли 3,5 тыс. человек, в ЕС - более 4 тыс., но данные по ЕС относятся еще к середине марта.

Это решение станет узаконенным поражением в правах на трансграничное передвижение тех, кто не ввел себе вакцину. Ранее об этом заявляли в России, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров. По факту оно означает сегрегацию людей по "прививочному статусу".