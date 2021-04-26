Аэропорт "Кольцово" возобновляет прямые рейсы в Египет

Впервые с 2015 г. жители Екатеринбурга смогут полететь прямым рейсом в Египет из аэропорта "Кольцово". Первый полет в Каир запланирован на май авиакомпанией Azur air, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Чартерные рейсы стартуют 1 мая и будут проходить по субботам в 10.55 по местному времени. Для полетов подготовлен самолет Boeing 757 вместимостью до 238 пассажиров. Общее время в пути составит 5 ч. 40 мин..

Подробную информацию о рейсах и стоимость перелета можно уточнить в авиакомпании и у туроператора. Напомним, что до закрытия авиасообщения с Египтом в 2015 г. из аэропорта "Кольцово" выполнялись рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх.