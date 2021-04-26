Назван уровень дохода, который нужен россиянам для достойной жизни

Более трети россиян считают доход в 50-80 тыс. руб. в месяц достаточным для достойной жизни. Это 5-8 МРОТ по текущему "курсу", установленному на этот год правительством. Еще 11% готовы довольствоваться доходом менее 50 тыс. руб. 28% считают, что достойная жизнь возможна при доходе 80-120 тыс. руб. в месяц на человека. 15% - 120-200 тыс. руб., и, наконец, 9% полагают, что достойная жизнь начинается при доходе от 200 тыс. руб. в месяц. Это данные исследования банка "Открытие", на которые ссылается РИА Новости.

Реальность при этом выглядит куда скуднее. Три четверти россиян (о каких бы доходах они не мечтали) желают зарабатывать больше. Только 11% устраивает заработок, который приносит их текущая работа. Больше всего таких довольных жизнью в Москве и Подмосковье, меньше всего – на Дальнем Востоке (0% удовлетворенных зарплатой).

Основным вариантом увеличения доходов наши соотечественники считают подработку – 70% готовы искать ее, 10% уже подрабатывают. Столько же граждан заявили, что не нуждаются в дополнительной работе, а еще 10% просто физически не могут подработать – слишком много сил тратят на основном месте.

У 70% россиян сейчас есть одна постоянная работа. У 8% - есть две работы.