Группа НЛМК выставила на продажу завод "НЛМК-Урал"

Группа НЛМК, владельцем которой является миллиардер Владимир Лысин, собирается продать завод "НЛМК-Урал", а также рассматривает возможность полной продажи активов "НЛМК-Метиз" и части "НЛМК-Вторчермет". Об этом сообщает РБК со ссылкой на апрельскую презентацию НЛМК для инвесторов.

Согласно ей, мощность всех предприятий ежегодно составляет около 2 млн т. арматуры, катанки и метизной продукции, что соответствует 16-20% на российском рынке. В первые два месяца 2021 г. "НЛМК-Урал" стал лидером на рынке арматуры в стране, производя свыше 1 млн т. лома ежегодно.

При этом, в НЛМК подчеркнули, что на данный момент компания никаких решений о продаже активов не принимала, однако регулярно рассматривает различные возможности развития и оптимизации бизнеса. По оценке аналитиков, подобное решение станет "хорошим шансом" избавиться от устаревших активов. Финансовым консультантом в данном вопросе выступает Альфа-Банк.