26 Апреля 2021
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тюмень стела (2006) | Фото: Накануне.ru

Тюмень возглавила рейтинг комфортных для жизни городов

Тюмень возглавила рейтинг комфортных для жизни городов, составленных экспертами SuperJob, передает корреспондент Накануне.RU.

Лидерами рейтинга также признаны Казань, Краснодар, Санкт-Петербург и Сочи. Участие в исследовании принимали 36 тыс. человек, старше 18 лет - по 1000 человек из 36 городов.

Уровнем жизни довольны 91% тюменцев. По сравнению с 2020 годом этот показатель остался на прежнем уровнем, однако в 2019 году жизнью в родном городе были удовлетворены 92%.

На втором месте - Казань с результатом 90%, третье делят Краснодар и Сочи - 88%.

Также у Тюмени максимальные оценки развития по девяти из 15 параметров жизни: автодороги (58%), общественный транспорт и снабжение товарами (42%), школы и детсады (42%), кино и театры (33%), доступность жилья (32%), медицина (29%), безопасность (28%) и наличие хорошей работы (19%).

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Тюмень возглавила рейтинг комфортных для жизни городов

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Теги: Тюмень, рейтинг, комфортный для жизни город, SuperJob



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