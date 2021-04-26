Минэкономразвития ожидает сокращения населения России на 1,2 млн за три года

Население России уменьшится к 2024 году еще на 1,2 млн человек по сравнению с 2021 годом. Такой прогноз опубликовало Министерство экономического развития в документе "Сценарные условия, основные параметры социально-экономического развития России" до 2024 года.

Ведомство исходит из того, что в 2021 году население страны в среднем составит 145,9 млн. Поскольку на начало года оно было 146,2 млн, то ожидаемое сокращение к концу года составит 0,6 млн. При этом сюда входит миграционный прирост. Накануне.RU прогнозировало такое же сокращение еще по итогам 2020 года.

Интересно, что в предыдущем прогнозе, сделанном в сентябре 2020 года, Минэкономразвития ожидало, что за 2020 год убыль населения составит всего 0,2 млн. По факту оно достигло 0,6 млн (0,1 млн миграционногго прироста при 0,7 млн "естественной" убыли). И уже в сентябре было понятно, что смертность и убыль резко увеличатся, а рождаемость продолжает падать. То есть прогноз ведомства значительно отстает от реальности.

При этом еще в прошлом году Правительство РФ скорректировало собственный прогноз по убыли населения страны. К 2024 году запланировано сокращение на 1,2 млн человек. Правда, там ожидают перелома ситуации к 2030 году, но для этого нет никаких оснований: рождаемость катастрофически низка, а смертность намного превышает рождаемость. Мы прогнозируем, что к 2030 году ситуация еще более ухудшится: из-за старения населения смертность вырастет еще больше, а убыль населения увеличится до 1 млн в год. Это будет происходить в условиях безразличия властей, что показало последнее послание президента, и ухудшающейся ситуации в стране. Поэтому прогноз Минэкономразвития до 2024 года является еще оптимистичным. Более вероятна убыль за три года около 2 млн человек.

Минэкономразвития также указывает, что численность населения старше трудоспособного возраста за три года сократится с 36 млн до 34 млн за счет повышения пенсионного возраста.