Каждый четвертый россиянин обнаруживал у себя симптомы, свойственные коронавирусу

Почти четверть россиян с начала пандемии обнаруживала у себя симптомы, которые можно было бы расценить как проявление коронавируса. Это результаты опроса, проведенного компаниями "Росгосстрах Жизнь" и "Инвитро".

Опрос проводился во второй половине марта, в нем участвовало более тысячи россиян их всех федеральных округов. 24% респондентов заявили, что чувствовали недомогание, характерное для COVID-19. Еще 6% респондентов прямо сейчас находятся в подобном состоянии, передает РБК.

Интересно, что половина из тех, кто чувствовал недомогание, теперь жалуются на ухудшение памяти и внимания – такие проявления тоже часто называют среди последствий коронавируса.

По данным на 25 апреля, всего на сегодняшний день в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 человек.