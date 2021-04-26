В Челябинской области за сутки у 108 человек обнаружили COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 108 случаев COVID-19, пять человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 59 тыс. 685 человек.

В настоящий момент в регионе 3 тыс. 12 заболевших. За сутки выписаны 114 человек, всего в регионе выздоровели 54 тыс. 57 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пять человек, из них четыре от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.