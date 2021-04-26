В Челябинске с 28 апреля начнут отключать отопление

В Челябинске на этой неделе в домах горожан начнут отключать отопление. Об этом на аппаратном совещании сообщила глава города Наталья Котова, передает корреспондент Накануне.RU.

В Челябинске отопление отключают при среднесуточной температуре +8 более пяти суток подряд. По данным гидрометцентра, среднесуточная температура выше восьми градусов наблюдается с 23 апреля. В результате, если погода сохранится, то отопление начнут отключать с 28-29 апреля.

"Готовьте распоряжение, начнем поэтапное отключение", - подчеркнула Наталья Котова.