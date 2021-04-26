26 Апреля 2021
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(2006) | Фото: www.ecolo.org

"Версия теракта на ЧАЭС рассматривалась всерьез", - генерал ФСБ в отставке

КГБ СССР всерьез рассматривал в качестве рабочей версии аварии на Чернобыльской АЭС теракт. По этому поводу проверялась вся информация с привлечением специалистов разного профиля, рассказал в интервью РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Анатолий Ткачук. В 1986 году, когда произошла авария, он был начальником опергруппы КГБ по войскам чернобыльской зоны.

"Мы опрашивали многих людей, которые были свидетелями необычных явлений, которые косвенно могли говорить о вмешательстве человека. На любые эти заявления надо было обязательно обращать внимание, скрупулезно проверять их", - сообщил Ткачук.

Также изучалась версия о влиянии нарушений при строительстве станции на произошедшее.

"Оказалось, что было очень много данных, которые докладывались в Москву и по линии атомной энергетики, и по линии КГБ о том, что при сооружении АЭС имелось много нарушений – и по технологии, и по качеству материалов, и так далее. И эта версия тоже была – не явился ли причиной аварии, скажем, обрушение каких-то конструкций?" – рассказывает ветеран КГБ.

Ткачук отметил, что рассекреченные ранее документы КГБ свидетельствовуют о том, что дисциплина персонала Чернобыльской АЭС оставляла желать лучшего. "Наверное, люди думали, что такого рода аварий быть не может, и были уверены, что реакторы совершенно безопасны. Благодушие имело место", - выразил мнение ветеран ФСБ.

По словам Ткачука, иностранные разведки пытались самыми разными способами проникнуть в "зону отчуждения": чтобы понять, что произошло на станции и какие меры безопасности надо предпринимать.

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"Версия теракта на ЧАЭС рассматривалась всерьез", - генерал ФСБ в отставке

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Теги: кгб, теракт, версии, авария на чернобыльской аэс



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