Мошенники собирают деньги, притворяясь выселенными насельниками Среднеуральского женского монастыря

Неизвестные открыли сбор денежных средств якобы на помощь выселенным из Среднеуральского женского монастыря монахиням и насельникам. Причем мошенники не стыдятся представляться самими насельниками и представителями монастыря.

Как сообщается в Telegram-канале "Защита Отца Сергия", таким образом неизвестные стремятся дискредитировать изгнанных сестер и братьев Среднеуральского женского монастыря.

"Обращаем ваше внимание, что монастырь и его насельники не открывали сборы денежных средств. Все они знают, что за продуктами и необходимыми вещами могут обратиться к старшим монахиням. Если у вас есть желание оказать помощь, пожалуйста, свяжитесь с ответственным за снабжение по телефону +79292210020 (Ксения)", - сообщают защитники Романова.

Они также рассказали, что с неизвестных номеров свердловчанам приходят приглашения посетить службу в Среднеуральском женском монастыре, который на данный момент закрыт из-за проведения экспертиз соответствия построек нормам безопасности.

"Благословления схиигумена Сергия Романова на сбор денежных средств и посещение Среднеуральского женского монастыря нет", - заявляет защита Романова.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов, прибывшие утром 14 апреля на территорию Среднеуральского женского монастыря, выселили монахинь из обители. А с 30 марта в обители стартовала месячная проверка прокуратуры Верхней Пышмы на предмет соблюдения прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, санитарно- эпидемиологического законодательства.