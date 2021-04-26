Мария Шукшина попросила власти УрФО не допустить выселения скиты из уральского монастыря

Заслуженная артистка Российской Федерации Мария Шукшина обратилась к полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой не допустить силового захвата и выселения скитов Среднеуральского женского монастыря. По словам артистки, скиты не имеют для Екатеринбургской епархии никакой материальной ценности: в них монахини только молятся, не имея ни сотовой связи, ни интернета, ни даже электричества.

"Фактически, к выдворенным из своего жилища более, чем трестам монахиням, больным людям, детям, оставленным властями на попеченье неравнодушных людей, прибавится еще сотня человек со скитов. На скитах нет сотовой связи, электричества и интернета. Никакая противозаконная деятельность не ведется. В скитах молятся монахи, которые отказались от мирской жизни. Они возносят свои молитвы за Россию, за вас, за всех людей. Материального интереса для Екатеринбургской епархии эти скиты не представляют, но имеют огромную духовную ценность для православных христиан всего мира", – говорится в обращении Шукшиной, опубликованном Telegram-каналом "Защита Отца Сергия".

Артистка уверена, что власти УрФО смогут остановить аморальные и безжалостные силовые акции по дальнейшему разорению уникального Среднеуральского женского монастыря.

Напомним, что сотрудники правоохранительных органов, прибывшие утром 14 апреля на территорию Среднеуральского женского монастыря, выселили монахинь из обители. В свою очередь Екатеринбургская епархия прокомментировала события и объяснила, куда податься насельникам. Ранее сторонники арестованного экс-схиигумена Сергия сообщили, что на подъезде к монастырю сконцентрировано около 50 машин: автозаки, машины Росгвардии, ОМОНа, полиции, а также служебные авто с черными номерами. По данным из окружения Сергия, было получено "тайное" решение суда о выселении.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.