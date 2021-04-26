35 лет Чернобыльской аварии: "Масштабы бедствия были бы несопоставимо больше, если бы не героизм ликвидаторов"

26 апреля - Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Сегодня 35-я годовщина крупнейшей в истории ядерной аварии.

По этому случаю Минэнерго России опубликовало обращение главы министерства Николая Шульгинова.

"Чернобыль навсегда останется символом большого горя. Но масштабы бедствия были бы несопоставимо больше, если бы не героизм ликвидаторов. Специалисты разных профессий со всей страны приняли на себя первый и самый сильный удар, не задумываясь жертвовали жизнью и здоровьем ради нашего будущего.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения мужественным людям, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Наша обязанность – помнить уроки Чернобыля и надолго сохранить имена героев", - заявил министр энергетики.

В начале 2020 года доля атомной энергетики в общей выработке электроэнергии в России составляла почти 20%. В стране функционируют 11 АЭС, в том числе плавучая электростанция на Чукотке.

С обращением выступил и глава МЧС Евгений Зиничев. "35 лет минуло со времени трагедии на Чернобыльской АЭС, которая оборвала многие судьбы, нанесла огромный материальный ущерб, разрушила обычный уклад миллионов людей. Тогда в считанные часы на ее ликвидацию были мобилизованы более 200 тыс. специалистов, в том числе военнослужащие. С риском для жизни они вступили в борьбу за безопасность людей", - отмечает министр.

Он подчеркнул, что Чернобыль не стал исключением: десять лет назад авария произошла на АЭС Фукусима-1 в Японии, а это значит, что страны должны объединить усилия на уровне ООН для ликвидации последствий и предотвращения новых подобных ЧП.