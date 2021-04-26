26 Апреля 2021
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Происшествия Москва
Актер Александр Паль. (2021) | Фото: Александр Вепрёв / Википедия

В Москве актера Александра Паля задержали за избиение

На 32-летнего актера Александра Паля ("Толя-робот", "Горько!") могут завести уголовное дело за причинение вреда здоровью. Накануне артиста задержали за нападение и избиение хоккеиста Кевина Антипова.

Драка произошла в Москве. С Палем было еще двое товарищей. По сообщениям некоторых СМИ, сначала между мужчинами возник конфликт. У Антипова, выступающего за молодежный состав ЦСКА, зафиксированы ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости.

Примечательно, что сам Паль после того, как информация попала в СМИ и ему начали звонить журналисты, отрицал участие в драке и заявлял, что слышит об этом впервые. Но позже информацию "Интерфаксу" подтвердили в столичном полицейском главке.

Интересно, что в тот самый момент, когда Паль находился в полиции, в столице проходила церемония вручения премии "Ника". Александра Наградили призом за "лучшую мужскую роль" в фильме "Глубже!", но за наградой на сцену он, естественно, не вышел.

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В Москве актера Александра Паля задержали за избиение

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Теги: александр паль, кевин антипов, избиение, нападение



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