26 Апреля 2021
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крестный ход, православие, День святой Екатерины (2019) | Фото: Фонд святой Екатерины

В Екатеринбурге из-за ковида отменили крестный ход в Пасху

Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации принято решение об отмене крестного хода в Пасху в Екатеринбурге. Об этом написал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в своем Telegram-канале

"С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга", — написал владыка.

При этом праздничные службы 1 и 2 мая пройдут по расписанию во всех храмах Екатеринбургской епархии. Так в четверг прихожане будут вспоминать (проживать) Тайную Вечерю Иисуса Христа с Его учениками, в пятницу — страдания и смерть Спасителя, а в субботу — сошествие Христа во ад. Архиерейское богослужение начнется в Пасху в полночь в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга.

"Позади Великий пост, впереди — Страстная неделя и долгожданная Пасха — праздник Воскресения Христова. Ждем прибытия благодатного огня из Иерусалима. Как и в прошлом году, эта святыня прибудет на Урал через Москву. В Пасхальное воскресенье всех приглашаю на вечерню в Храме на Крови. Она начнется в 16 часов", — рассказал митрополит Евгений.

Напомним, в этом году свердловские власти решили отказаться от шествия в честь Праздника Весны и Труда 1 мая, а в День Победы 9 мая состоится только военный парад, тогда как прохождение "Бессмертного полка" будет организовано в онлайн-формате.

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В Екатеринбурге из-за ковида отменили крестный ход в Пасху

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Теги: крестный ход, Пасха, митрополит Евгений, коронавирус



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