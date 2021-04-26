В Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар": список победителей

В Лос-Анджелесе закончилась церемония вручения премии "Оскар". Лучшим фильмом года ожидаемо стала "Земля кочевников". Приз за главную женскую роль в этом фильме получила Френсис Макдорманд (это уже третий ее "Оскар"), а режиссер-дебютант Хлоя Чжао, снявшая "Землю", получила статуэтку как лучший режиссер, и это второй раз в истории номинации, когда награда уходит женщине.

Лучшая мужская роль в этом году у 83-летнего Энтони Хопкинса за игру в фильме "Отец" (для него это вторая статуэтка после "Молчианя ягнят").

Лучшим мультиком признали "Душу", в номинации "Лучший иностранный фильм" приз взяла лента Томаса Винтерберга "Еще по одной" (Дания).

Лучшим документальным фильмом стала лента "Мой учитель – осьминог".