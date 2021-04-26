Бывший мэр Якутска Авксентьева будет баллотироваться в Госдуму

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева будет баллотироваться в Госдуму от "Новых людей".

Об этом сообщил лидер партии Алексей Нечаев и сама Авксентьева. Ее предвыборная программа будет строиться на усилении самостоятельности регионов России, а сама она станет советником лидера партии по работе с регионами.

Пока неизвестно, пойдет ли бывший мэр в Думу по списку или по одномандатному округу. По словам экспертов, Авксентьевой лучше выдвигаться по округу в Якутии, так как для «вытягивания» списка партии ее одной будет недостаточно.

Ранее слухи о том, что партия "Новые люди" основателя Faberlic Алексея Нечаева ведет переговоры с экс-мэром Якутска Сарданой Авксентьевой на предмет выдвижения в депутаты Госдумы на предстоящих сентябрьских выборах, вызвали сомнения у многих экспертов.

Напомним, после ухода с поста мэра города из-за состояния здоровья Авксентьева поддержала Григорьева, обозначив его как своего преемника.