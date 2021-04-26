26 Апреля 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В экопарке Нижнего Тагила травмировался маленький ребенок

В Свердловской области организована проверка после сообщения о получении травм малолетним ребёнком в экопарке.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, ведется доследственная проверка. Уточняется, что инцидент произошел днем 25 апреля. По предварительным данным, девочка упала с двухметровой высоты из-за оборвавшегося каната. Ребенка госпитализировали.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СКР проводит проверку в школе Среднеуральска из-за травмирования ребенка во время учебного процесса.

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В экопарке Нижнего Тагила травмировался маленький ребенок

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Теги: экопарк, дети



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