В экопарке Нижнего Тагила травмировался маленький ребенок

В Свердловской области организована проверка после сообщения о получении травм малолетним ребёнком в экопарке.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, ведется доследственная проверка. Уточняется, что инцидент произошел днем 25 апреля. По предварительным данным, девочка упала с двухметровой высоты из-за оборвавшегося каната. Ребенка госпитализировали.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, следственный отдел по городу Верхняя Пышма СУ СКР проводит проверку в школе Среднеуральска из-за травмирования ребенка во время учебного процесса.