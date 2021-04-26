26 Апреля 2021
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Политика В бывшем СССР
Александр Лукашенко (2020) | Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Фигуранты дела о заговоре против президента Беларуси признали вину

Белорусский телеканал ОНТ показал видео, где трое обвиняемых в заговоре против президента Александра Лукашенко признают собственную вину.

Речь идет об оперативной съемке, на которых юрист Юрий Зенкович признает себя виновным. Также признал себя виновным в участии заговоре политолог Александр Федута и глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Зенкович предлагал лишить действующих министров Белоруссии права занимать должности на 25 лет, свидетельствует полная версия видеозаписи, опубликованной ФСБ России.

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Фигуранты дела о заговоре против президента Беларуси признали вину

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Теги: Беларусь, госпереворот



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