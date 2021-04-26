Фигуранты дела о заговоре против президента Беларуси признали вину

Белорусский телеканал ОНТ показал видео, где трое обвиняемых в заговоре против президента Александра Лукашенко признают собственную вину.

Речь идет об оперативной съемке, на которых юрист Юрий Зенкович признает себя виновным. Также признал себя виновным в участии заговоре политолог Александр Федута и глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, Зенкович предлагал лишить действующих министров Белоруссии права занимать должности на 25 лет, свидетельствует полная версия видеозаписи, опубликованной ФСБ России.